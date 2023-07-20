Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев отправлен под домашний арест по решению Мещанского суда Москвы, передает ТАСС. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лавленцеву В. А., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 сентября, — заявили в пресс-службе суда.

Владимиру Лавленцеву грозит до десяти лет колонии. Он работал в Северной столице еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Лавленцев находился на посту вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года. Затем он стал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО.

Кроме того, экс-чиновник раньше был гендиректором «Стройтрансгаза», генподрядчика строительства хоккейного комплекса «СКА-Арена». Комплекс должны были ввести в эксплуатацию осенью 2022 года, но этого так и не произошло.

Ранее Лавленцева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Такое решение было принято после обысков. В материалах дела говорится, что сумма похищенных средств составляет около 3 млрд рублей.