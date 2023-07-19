Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали в Москве Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева задержали в Москве

Фото: Пресс-служба Главгосэкспертизы России

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев, занимавшийся стройкой «СКА Арены», задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает «Фонтанка». По информации издания, сотрудники правоохранительных органов приняли такое решение после обысков, ходатайство о мере пресечения для бывшего чиновника еще не поступило в суд.

«Фонтанка» сообщает, что против Лавленцева было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере, в материалах дела упоминается, что сумма похищенных средств составляет примерно 3 млрд рублей.

В период с 2013 по 2014 год Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ, после его ухода это кресло занял Игорь Албин. Затем он стал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО. Кроме того, Лавленцев значится совладельцем компаний, занимающихся строительством «СКА Арены».

Замоскворецкий суд Москвы ранее на три месяца отправил в СИЗО президента банка «Югра» Алексея Нефедова в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом организации. В настоящее время банк находится на стадии банкротства.