Суд оправдал участников российской военно-патриотической организации В Москве военный суд оправдал пятерых участников ЧВК ЕНОТ

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Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ), передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Обвинение настаивало, что они виновны в разбоях и кражах.

Оправдать за непричастностью <...>. Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах, — сказано в приговоре судьи.

Суд постановил освободить в зале суда бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Мрищука и других четырех фигурантов. По версии обвинения, Мрищук и экс-майор ФСБ Антон Брякшев создали под видом военно-патриотической организации преступное сообщество.

Его участники обвинялись в нападении на склады, а также отбирали ценности у предпринимателей, которых они подозревали в таможенных нарушениях. Рядовые члены ЕНОТ представлялись понятыми или помощниками оперативников. В то же время защита настаивала, что обвиняемых оговорили и они ни в чем не виновны.

Ранее Московский гарнизонный военный суд освободил из-под стражи в связи с истечением срока давности бывшего замначальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Его приговорили к шести годам колонии в рамках дела о взятках в особо крупном размере.