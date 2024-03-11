Суд Москвы назначил административный штраф известному историку Суд оштрафовал блогера Эйдельман на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки

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Тамара Эйдельман

Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы историку Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента — она размещала материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.

Эйдельман Тамаре Натановне назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Эйдельман Т.Н. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее призвал лишить историка Эйдельман звания заслуженного учителя России, поскольку, по его словам, она порочит и дискредитирует это звание, уважаемое в российском обществе. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что, как правило, человек с таким званием обладает набором компетенций и является высокоморальным примером.

Ранее российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не будет хвалить новый учебник истории, созданный по поручению Путина. По его словам, книга должна «пройти обкатку». При этом Михалков отметил, что учебник подвергся критике заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что говорит в его пользу.