Стало известно, сколько человек арестовали по делу о теракте в «Крокусе» Суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл», говорится в постановлении Басманного суда. При этом в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, двоим из которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которые неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления, — говорится в постановлении.

После теракта в «Крокусе» возбуждено несколько уголовных дел. Среди упомянутых статей — о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл». Также в СК России рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.