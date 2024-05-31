Возбуждено новое дело по факту теракта в «Крокусе» После теракта в «Крокусе» возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по факту теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», передает РИА Новости. Отмечается, что об этом стало известно из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в совершении террористического акта.

В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. NEWS.ru) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ, — говорится в постановлении.

Трагедия в «Крокусе» произошла перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области.

Имущество собственника «Крокус Сити Холла» было застраховано в «Ингосстрах». Представители организации выразили свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших, добавив, что для них введено упрощенное регулирование убытков в мобильном приложении. Также компания пообещала выполнить все свои обязательства перед владельцем торгового центра. Ущерб от произошедшего может составить порядка 10 млрд рублей.