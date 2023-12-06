За бывшим депутатом Верховной рады Украины Ильей Кивой, чье тело обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья, могли установить слежку, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По его данным, экс-парламентарий был убит выстрелом из пистолета в висок. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.
По словам собеседника канала, Кива рассказывал своим знакомым, что замечал за собой слежку. Сейчас на месте его убийства работают следователи. По неофициальным данным, тело бывшего украинского депутата обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля в деревне Супонево.
По версии канала «ВЧК-ОГПУ», на теле Кивы обнаружили резаную рану, которую изначально приняли за огнестрельное ранение из-за обильного кровотечения. Сообщается, что его труп нашла работница отеля.
Украинские СМИ в свою очередь сообщили, что к гибели Кивы причастна Служба безопасности Украины. Журналисты заявили, что экс-депутата Рады могли убить из стрелкового оружия. Бывший украинский нардеп и председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев отметил, что «ответственные» люди отказались комментировать гибель своего экс-коллеги.
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне