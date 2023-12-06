Стало известно о возможной слежке за убитым экс-депутатом Рады Кивой Baza: за убитым экс-депутатом Рады Кивой могли следить

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Илья Кива

За бывшим депутатом Верховной рады Украины Ильей Кивой, чье тело обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья, могли установить слежку, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По его данным, экс-парламентарий был убит выстрелом из пистолета в висок. Правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

По словам собеседника канала, Кива рассказывал своим знакомым, что замечал за собой слежку. Сейчас на месте его убийства работают следователи. По неофициальным данным, тело бывшего украинского депутата обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля в деревне Супонево.

По версии канала «ВЧК-ОГПУ», на теле Кивы обнаружили резаную рану, которую изначально приняли за огнестрельное ранение из-за обильного кровотечения. Сообщается, что его труп нашла работница отеля.

Украинские СМИ в свою очередь сообщили, что к гибели Кивы причастна Служба безопасности Украины. Журналисты заявили, что экс-депутата Рады могли убить из стрелкового оружия. Бывший украинский нардеп и председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев отметил, что «ответственные» люди отказались комментировать гибель своего экс-коллеги.