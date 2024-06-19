Стало известно, что может появиться на месте теракта в «Крокусе» Воробьев: на месте теракта в «Крокусе» могут возвести зимний сад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» уже обсуждается с собственником, рассказал РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, объект будет посвящен погибшим.

Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта, — отметил Воробьев.

Ранее Воробьев объявил о возможном появлении памятного сквера на месте концертного зала «Крокус Сити Холл». На полях Петербургского международного экономического форума он пояснил, что ранее обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но на тот момент к единому мнению не удалось прийти.

До этого обвиняемый в финансировании нападавших на посетителей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода дал признательные показания и частично признал вину. Защита посчитала постановление суда о заключении его под стражу необоснованным и подлежащим отмене. Однако суд с доводами адвоката не согласился.

11 июня директор ФСБ Александр Бортников информировал, что была установлена причастность Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в «Крокусе». Представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в РФ, подчеркнул он.