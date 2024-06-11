Стало известно, что манул Тимофей получил в подарок на день рождения Московский зоопарк: на день рождения манулу Тимофею подарили перепелку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На свой четвертый день рождения манул Тимофей из Московского зоопарка получил в подарок перепелку, рассказали NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Там отметили, что это обычная часть рациона животного, но сегодня ее специально празднично оформили.

Тимофею исполнилось четыре года. Он спокойный, но довольно скрытный. В качестве подарка Тимофей получил перепелку — обычную часть своего рациона, которая была празднично оформлена, — пояснили в пресс-службе.

Представители зоопарка уточнили, что спокойствие и скрытность — это распространенная черта манулов. Они добавили, что содержать их в качестве домашних животных нельзя, так как они не приручаются.

Это распространенные черты характера среди манулов, для которых характерно затаивание. Манула нельзя содержать в качестве домашнего животного, эти кошки не приручаются, — добавили представители зоосада.

В пресс-службе Московского зоопарка ранее сообщили о пополнении в семействе черных лебедей. В конце мая у пары появились пять птенцов. Как подчеркнули в зоопарке, семейство живет в крытом павильоне «Бабочки и птицы» на Новой территории для безопасности птенцов.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова до этого опубликовала видео, на котором панда Катюша осваивает лазанье по деревьям. Она назвала животное «прирожденным лазателем». На опубликованных кадрах видно, что панда делает робкие движения и пытается вскарабкаться на верх дерева.