Первые попытки панды Катюши взобраться на дерево сняли на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео, на котором панда Катюша осваивает лазание по деревьям. Она назвала животное «прирожденным лазателем».

А вот так Катюша осваивала деревья. Прирожденный лазатель, — подписала Акулова ролик.

На опубликованных кадрах видно, что панда делает робкие движения и пытается вскарабкаться на верх дерева. Спустя одну попытку Катюша слезла на землю и увлеченно наблюдала за растительностью.

Ранее появилось видео, на котором Катюша занялась утренней йогой вместе с веточкой бамбука. На записи животное подняло заднюю лапу вверх, показывая растяжку.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.

До этого Акулова опубликовала кадры неспешного пробуждения панды Катюши. На видеозаписи видно, как животное лежит на бревнах, хлопает сонными глазками и не торопится вставать.