Стало известно о прибавлении в семье необычных лебедей Московского зоопарка Московский зоопарк: в семействе черных лебедей появились пять птенцов

Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

В Московском зоопарке в семействе черных лебедей появились на свет пять птенцов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе зоосада. Там отметили, что птенцы родились в конце мая. Как подчеркнули в зоопарке, семейство живет в крытом павильоне «Бабочки и птицы» на Новой территории для безопасности птенцов.

Пять птенцов черного лебедя появились на свет в конце мая. Сейчас семейство живет в крытом павильоне «Бабочки и птицы» на Новой территории. Ранее эта пара черных лебедей жила на пруду, однако сейчас детенышам там небезопасно, — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что в крытом павильоне установлена оптимальная температура, а также есть небольшой водоем, где все семейство лебедей может комфортно плавать. В пресс-службе раскрыли, что они вернутся на пруд осенью, когда птенцы подрастут и окрепнут.

Родители тщательно оберегают детенышей и шипят, если в помещение кто-то заходит. В Московском зоопарке черные лебеди размножаются ежегодно. Самка откладывает от четырех до восьми яиц, которые по очереди высиживают оба родителя, — добавили представители зоосада.

Панда Катюша из Московского зоопарка ранее решила полакомиться бамбуком, лежа в вольере своей мамы Диндин. На опубликованных кадрах можно увидеть, как малышка наслаждается любимым блюдом, элегантно забросив лапу на бревно повыше.