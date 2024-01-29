Стали известны имена четырех заочно арестованных соратников Навального Суд в Москве заочно арестовал Певчих и еще трех соратников Навального

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Кира Ярмыш

Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех участников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), основанного Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости. В их числе оказались внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов Мария Певчих, Дмитрий Низовцев, Анна Бирюкова, а также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Суд заочно предъявил фигурантам обвинения в организации или участии в экстремистском сообществе, распространении заведомо ложных данных о российской армии, а также вандализме, публичных призывах к терроризму и его оправдании.

Ранее соратники Навального сообщили в Telegram, что оппозиционера в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По их словам, причиной помещения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Уточняется, что его отправили в штрафной изолятор на 10 суток. Суммарный срок, который Навальный проведет в ШИЗО, составит 283 дня.

В конце декабря Навальный впервые за почти три недели вышел на связь. Он подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Оппозиционер назвал себя «новым Дедом Морозом», так как у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка.