«Солнце и морозец»: москвичам рассказали о погоде в уикенд Синоптик Шувалов рассказал, что на выходных Москву ждет солнечная морозная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В выходные 4 и 5 февраля в Москву вернется солнце и легкий мороз, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура составит от минус одного до минус шести градусов.

На выходных в Москве ожидаем солнце и морозец. Так столбик термометра встанет на отметке в 1–6 градусов ниже ноля. Осадки тоже будут, но незначительные, так как мы не до конца отошли от циклона. Давление же в свою очередь продолжит ползти вверх и в скором времени начнет серьезно превышать норму, — рассказал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления. Эксперт уточнила, что в начале февраля будет идти небольшой снег, москвичам стоит ожидать не выше минус четырех градусов 2 и 3 февраля.