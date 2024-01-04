Скончался автор и худрук команд КВН Автор и худрук команд КВН Агафонов скончался в возрасте 40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов скончался в возрасте 40 лет, сообщил народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный в своем Telegram-канале. По его словам, Агафонов был одним из самых титулованных авторов в КВН, кроме того, с ним всегда было очень приятно работать.

Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборная Большого Московского цирка»! — отметил Запашный.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. Был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы».

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