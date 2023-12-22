Звезда фильма «Географ глобус пропил» умер в 32 года: что случилось Драмтеатр «Колесо»: скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Пепеляев

Фото: Драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова

Сергей Пепеляев

На 33-м году жизни скончался актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев. Что известно о смерти артиста и где он снимался?

От чего умер актер Пепеляев

О смерти актера сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется, Пепеляев скоропостижно скончался 18 декабря. Причиной смерти артиста называется внезапная болезнь.

«18 декабря скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра „Колесо“ Сергей Пепеляев. Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля „Без солнца“. Коллектив театра „Колесо“ выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», — отмечается в публикации театра.

Прощание с Пепеляевым состоялось 19 декабря.

Что известно об актере Пепеляеве, где он снимался

Артист родился в Перми в 1992 году. Окончил Пермский краевой колледж искусств и культуры по специальности «менеджер социально-культурной деятельности» и Пермский институт культуры по специальности «актер драматического театра и кино». Работал в пермском театре «У Моста» и Чайковском театре драмы и комедии.

«Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актёрский курс заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Сергея Федотова, играл в театре „У Моста“», — сообщает драмтеатр «Колесо».

В Тольяттинский драматический театр Пепеляев пришел в текущем году, успев сыграть в спектакле «Моя жена — лгунья», где он сыграл Полисмена.

В 2013 году Пепеляев исполнил роль старшеклассника Деменева в драме режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил», снятой по одноименному роману Алексея Иванова. Этот фильм стал единственной кинокартиной в карьере Пепеляева.

Пепеляев последние полгода не вел соцсети, последнее обновление на его странице датируется 12 мая. В сообщении он попросил подписчиков «не терять его», поскольку неделю назад потерял телефон.

О чем фильм «Географ глобус пропил»

Картина Велединского вышла на экраны 7 ноября 2013 года. Действие фильма происходит в 2012 году в Перми. Главный герой, 37-летний биолог Виктор Служкин, уволенный из НИИ, от безденежья устраивается работать в школу учителем географии. Дома жена Надя, уставшая от повседневной суеты, бедности и бесперспективности, отказывается спать с мужем. Она просит Служкина «все это закончить» и завести любовницу, но так, чтобы она об этом не знала.

Жизнь Служкина начинает меняться с появлением в ней бывшего одноклассника и близкого друга Будкина — состоятельного и успешного любимца женщин. Вскоре у Нади начинается роман с влюбленным в нее Будкиным. После серьезного мужского разговора Служкин уступает супругу другу.

Фильм принимал участие в конкурсной программе XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи и получил главный приз. Российская кинопресса тепло приняла картину. Фильм претендовал на премию «Золотой орел» в шести номинациях, в том числе как лучший российский фильм года. В итоге лента победила в трех номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Также «Географ глобус пропил» получил премию «Ника» за лучший фильм года и еще четыре награды: за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль и за лучшую музыку.

В фильме сыграли Константин Хабенский, Елена Лядова, Александр Робак, Анфиса Черных, Евгения Брик, Анна Уколова, Максим Лагашкин и другие.

Какие актеры умерли за последнее время

22 ноября стало известно о смерти украинского актера театра и кино Александра Крыжановского. Артист умер на 67-м году жизни после инфаркта. Известность он получил после ролей в сериале «Возвращение Мухтара» и фильме «Битва за Севастополь».

В декабре сообщалось о гибели двух украинских актеров, воевавших на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о Василии Кухарском и Андрее Павленко, известным зрителю по ролям в «Возвращении Мухтара».

17 декабря появилась информация о смерти французского актера Бернара Детуша, который снимался во всех фильмах популярной франшизы «Такси». Он скончался на 64-м году жизни.

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