Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца суток Синоптик Позднякова: ледяной дождь в Москве сменится на обычный до конца суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве наблюдаются гололед и ледяной дождь, однако в течение суток температура воздуха повысится и будут осадки в виде дождя, рассказала NEWS.ru синоптик, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она напомнила, что из-за ухудшения погодных условий МЧС выпустило штормовое предупреждение.

В Москве гололед, ледяной дождь, выпущено штормовое предупреждение. В течение дня температура будет повышаться, ледяной дождь сменится на обычный. После 12:00 мск температура станет положительной, вероятность гололеда уменьшится. Будут осадки в виде дождя, — сказала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к понедельнику, 30 октября, снежный покров в Москве смоют дожди. Метеоролог отметил, что 28 и 29 октября порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, а температура воздуха днем будет держаться около двух градусов выше ноля, а ночью опустится до −2. Такие погодные условия, по словам эксперта, принесет циклон.

По словам Вильфанда, в Москву придет настоящее «африканское тепло»: воздух к середине недели прогреется до 11 градусов выше ноля. Аномально тепло будет и на юге Сибири и Дальнего Востока.