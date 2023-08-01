Синоптик предупредил о рекордной жаре на выходных в Москве Синоптик Леус: температура в Москве на выходных может превысить 30 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве на выходных может впервые за лето преодолеть отметку в плюс 30 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, виноват в этом будет антициклон, который придет в Центральную Россию 4 августа.

Солнечным и сухим ожидается первый выходной день, при этом именно в субботу, скорее всего, мы и увидим на московских термометрах первые в этом году плюс 30 градусов. Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей, а температура воздуха продолжит расти и достигнет плюс 31-33 градусов, — сообщил он.

Также Леуc отметил, что начиная с субботы, 5 августа, столицу ждут тропические ночи. Покaзания термометров при этом будут близки к 20-градусной отметкe.

Ранее в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. В среду, 26 июля, за несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

26 июля из-за ливневых дождей в Москве затопило два торговых центра «Вегас Кунцево» и «Румер». Также были затоплены некоторые улицы в центре города.