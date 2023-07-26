В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 26 июля прошел сильнейший с конца XIX века ливень, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.

Основной объем осадков самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток». По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, — указано в сообщении.

26 июля из-за ливневых дождей в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также были затоплены некоторые улицы в центре города.

Днем в столице из-за тропического ливня стало темно, как поздним вечером. На видео очевидцев показано темное небо и дороги, залитые водой настолько, что от едущих машин расходятся небольшие волны. По информации Telegram-канала «Первый Московский», в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

До этого синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы «погодный сюрприз». Он рассказал, что 26 и 27 июля в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей недели.

19 июля в Москве также прошел сильный ливень. Из-за погодных условий временно закрылись парки культуры и отдыха. 18 июля сильный дождь привел к подтоплениям на улицах столицы.