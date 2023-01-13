Синоптик предупредил москвичей о порывистом ветре в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, температура воздуха прогреется до нуля градусов, таким прогнозом поделился с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Однако вместе с потеплением в столицу придет и порывистый ветер. Синоптик добавил, что осадков в московском регионе в выходные не ожидается, возможен небольшой снег.

Главным действующим лицом этих выходных станет потепление. Так среднесуточная температура прогреется до 0 градусов. Правда вместе с потеплением в столицу придет и порывистый ветер, что немножко смажет впечатления от прихода тепла. Осадков в Москве не ожидается, разве что незначительный снег, — заявил метеоэксперт.

Ранее Шувалов заявил, что потепление придет в Москву лишь к концу недели. По его словам, температура должна подняться до плюсовых значений, но при этом будет обильный снегопад. Потепление ожидается с 15 января, после чего температурные значения встанут на отметке один-два градуса тепла. В то же время нынешняя неделя обещает быть более прохладной, чем в Санкт-Петербурге, где начнет теплеть уже 11 января.