SHOT: московский ресторатор годами преследует экс-жену и угрожает ее убить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что московский ресторатор Эдуард Забузов преследует экс-супругу Юлию и угрожает ей убийством. 37-летняя женщина рассказала каналу, что это продолжается последние три года. SHOT выяснил, что первая жена бизнесмена погибла много лет назад при загадочных обстоятельствах вскоре после развода с ним.

Юлия Забузова рассказала SHOT, что впервые бизнесмен ударил ее сразу после свадьбы, но, когда она забеременела, побои прекратились. По словам женщины, она надеялась, что муж исправился, но вскоре после рождения дочки он вновь стал поднимать на нее руку.

Как отмечает SHOT, в последний раз мужчина устроил скандал, когда жена попросила его поправить крепеж на телевизоре и случайно его уронила. По словам Забузовой, он схватил молоток и стал крушить квартиру. По данным канала, после этого женщина подала на развод, но экс-супруг стал преследовать ее. В частности, по ее словам, он четырежды устанавливал в ее автомобиле GPS-маячки, а также ставил в подъезде ее дома камеры слежения.

Как выяснил SHOT, 55-летний Забузов пришел в ресторанный бизнес благодаря первой супруге. По данным канала, женщина погибла много лет назад вскоре после развода с ним. Как отмечает SHOT, по одной из версий, ее ударили металлической трубой по голове в подъезде жилого дома, после чего она скончалась в больнице.

После публикации SHOT следственные органы обратили внимание на действия Забузова. По данным канала, возбуждено уголовное дело за угрозы убийством, ресторатора в ближайшее время задержат и допросят его.

Адвокат Виктория Шабанова ранее сообщила, что в России не существует таких мер по запрету бывшему супругу приближаться к бывшей жене, как это порой показывают в голливудских фильмах. Однако, уточнила эксперт, есть ряд санкций для особо опасных преступников.