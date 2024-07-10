Школьника посадили на пять лет за сожжение подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве к пяти годам лишения свободы приговорен 15-летний подросток, который сжег сверстника на детской площадке, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета столицы. Преступление было совершено более года назад. Перед тем как поджечь сверстника, молодой человек облил его горючей жидкостью.

5 июня 2023 года несовершеннолетний, находясь на детской площадке в Чечерском проезде, облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого ему подростка. Затем он поджег его, в результате пострадавший получил термические ожоги тела различной степени тяжести. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевший скончался в столичной больнице, — рассказали в Следственном комитете.

Для вынесения вердикта показания по делу дали порядка 40 человек. Экспертизы подтвердили причастность несовершеннолетнего к преступлению. При этом сам подросток свою вину не признал.

Знакомая осужденного рассказывала, что подросток сделал это не специально. По словам девушки, он был пьян и «под бензином», поэтому не осознавал, что делает. Как сообщалось, подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.