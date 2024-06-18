Школьница попыталась устроить поножовщину в магазине и попала на видео Покупатели супермаркета в Подмосковье обезвредили буйную школьницу с ножом

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В подмосковном Воскресенске 16-летняя девочка 16 июня начала бросаться с ножом на посетителей магазина «Дикси», передает паблик «Восекресенское время» со ссылкой на сотрудников супермаркета. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Уточняется, что инцидент произошел в микрорайоне Лопатинском на улице Зеленой.

В нашем «Дикси» у памятника вчера, девочка 16 лет бросилась с ножом на всех, — рассказали сотрудники.

Часть покупателей разбежались, а четверо мужчин попытались обезвредить несовершеннолетнюю. Сначала один из мужчин сбил девочку тележкой для продуктов, а другой бросил в нее сумкой. Один из мужчин схватил школьницу за шею, после чего один из покупателей помог отнять у школьницы нож. После мужчины повалили нападавшую на пол.

Ранее после конфликта с поножовщиной в Одинцово было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия. Предварительно установлено, что 16 июня между двумя неизвестными и 32-летним пострадавшим произошел конфликт. Злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и скрылись.