Шестиклассника в Москве госпитализировали после водки с «колесами» Подросток в Москве попал в реанимацию после алкогольного отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Москве попал в реанимацию, после того, как на пару с другом употребил литр водки вместе с психотропными препаратами, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечается, его госпитализировали с сильнейшим отправлением. Полиция выясняет, где 12-летние школьники смогли взять алкоголь и запрещенные вещества.

По данным канала, шестиклассники купили алкоголь и препараты и устроили посиделки в квартире на улице Клязьминской. Вскоре одному из них стало плохо. Второй чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка растут в полных, благополучных семьях.

Ранее 10 подростков попали в больницу после отравления алкоголем в Первоуральске Свердловской области. Двое из них попали в реанимации с тяжелейшим токсическим отравлением, двое других были доставлены в педиатрическую больницу с алкогольным отравлением. Алкоголь для них купила совершеннолетняя девушка из их компании. Большинству из них было по 13 лет.

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Кремнев заявил NEWS.ru, что к числу самых вредных алкогольных напитков относятся дешевые напитки, которые производятся кустарным подпольным методом и несут существенный вред для организма. По его словам, существенную роль играет и доза выпитого алкоголя, и безопасной и даже полезной дозой может стать одна рюмка хорошего напитка в день.