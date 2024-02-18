Россиянин обнаружил пожар в соседней квартире благодаря горячим стенам В Москве из-за «тихого» пожара погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве в результате «тихого» пожара в доме на улице Карамзина погиб мужчина, его личность пока не установлена, передает Telegram канал «112». О происшествии экстренным службам сообщил сосед погибшего, почувствовавший, что стены его квартиры слишком горячие.

Со спасателями связался один из жителей дома, рассказав, что не видит огня или дыма, но чувствует жар в квартире. Вскоре на его адрес прибыли пожарные, с помощью тепловизора они подтвердили опасения мужчины — за стеной действительно наблюдался сильный скачок температуры.

В итоге специалисты вскрыли одну из соседних квартир, где и нашли очаг возгорания. Внутри все было в дыму, а в одной из комнат находился человек без признаков жизни. Медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Сейчас устанавливаются причины возникновения пожара.

Ранее еще одну смерть на пожаре зарегистрировали на Красноярском водохранилище, где рыбак заживо сгорел в палатке. В момент происшествия в ней находилось двое мужчин, одному из них удалось спастись, его госпитализировали с ожогами. Причины возгорания пока не установлены.