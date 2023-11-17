Родители призывника избили сотрудника военкомата в Москве «112»: родители призывника избили сотрудника военкомата в Москве

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что помощника по призыву в московском военкомате на Братиславской,14 в Люблино избили. По данным канала, во время призыва двое родителей ворвались в толпу и пытались пройти внутрь вне очереди, чтобы попрощаться с сыном. Минобороны данную информацию не комментировало.

По данным канала, в результате инцидента образовалась давка и легкая потасовка, где и получил удар по лицу сотрудник военкомата. «112» сообщает, что мужчина упал, ударился головой о дверь и повредил руку, его госпитализировали, но позже отпустили, в ситуации в данное время разбираются полицейские.

Накануне сообщалось, что женщина с несовершеннолетним сыном попытались поджечь военкомат в Нижегородской области. Около 17 часов они бросили в окно здания бутылку с зажигательной смесью, которая повредила стекло и, срикошетив, упала на землю, затем воспламенилась. Сотрудники военкомата самостоятельно справились с огнем. Нападавших задержали на месте сотрудники полиции.

Также в городе Жигулевске Самарской области задержали 67-летнюю пенсионерку, бросившую в здание военкомата «коктейль Молотова». На допросе пожилая женщина объяснила, что ее вынудили пойти на такой шаг мошенники. Минобороны России эту информацию не комментировало.