«Родители Москвы» отреагировали на намерение отбирать телефоны у школьников Глава «Родителей Москвы» Менькова выступила против отъема гаджетов у детей в школе

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Общественное движение «Родители Москвы» категорически против использования мобильных телефонов на уроках в школе, но против отъема гаджетов у детей и сдачи их в специальные боксы, рассказала в беседе с NEWS.ru председатель движения Илона Менькова. По ее словам, ученики должны учиться традиционным способом — по книгам и учебникам.

Есть уроки, где необходимы компьютеры: информатика, программирование или иные предметы, где уместно использование технических средств. В остальных случаях мы за то, чтобы дети учились традиционным способом, потому что есть подтвержденное исследование, что никакие такого рода технические средства усвоению программы не способствуют, как раз-таки наоборот. Но при этом мы не поддерживаем отъем телефонов у детей и складывания их в какие-то шкафчики, потому что может сложиться ситуация, когда ребенку потребуется срочная связь с родителями и он должен иметь возможность связаться со своими близким, — отметила Менькова.

По ее мнению, в школах надо наладить дисциплину, в частности, учитель должен ее поддерживать и заинтересовать своим предметом, чтобы у ребенка не возникло желания достать телефон и заняться своими делами. Если на уроке дети не занимаются учебой, а достают телефоны, чтобы себя развлечь, вопросы только к нему.

У хорошего учителя, которого слушают дети, они никогда не будут пользоваться посторонними предметами на уроке, а если, например, урок детям не интересен и у них забрали телефоны, сложили в сторону, они все равно найдут другой способ, чтобы отвлекать себя от уроков. Кто-нибудь будет разговаривать, кто-то рисовать, писать записки. Поэтому смысла отъема личных вещей у детей нет, тут надо наладить учебный процесс, — отметила Менькова.

Она добавила, что проблема лежит гораздо глубже, чем просто «смартфон». Проблема в том, что, к сожалению, система к сегодняшнему дню, практически уничтожила авторитет учителя в глазах учеников, а также максимально унизила статус школы, считает председатель «Родителей Москвы».

Учитель, увы, больше не наставник. Очень много лет школа «предоставляла услугу». Надо начинать с восстановления уважения к учителю, а не отнимать гаджеты, — подытожила Менькова.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября этого года в российских школах запрещается пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников.