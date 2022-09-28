Риелтор объяснил, как мобилизация повлияла на рынок недвижимости Риелтор Летенков: бегущие из России москвичи продают жилье по сниженным ценам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уезжающие из России из-за мобилизации москвичи пытаются продать свое жилье как можно скорее по сниженным ценам, рассказал риелтор Валерий Летенков «Вестям Подмосковья». Такая ситуация впервые сложилась еще в апреле этого года, уточнил специалист. По его словам, рынок недвижимости может испытать еще большие потрясения, если с него начнут исчезать застройщики и агентства недвижимости.

Собственники скидывают чистые квартиры, поэтому нет речи о том, что это проблемные объекты <...> Сделки в целом начали сыпаться еще в минувшем апреле. Мы надеялись, что осенью начнется оживление на рынке, однако все до сих пор плохо. Реальные проблемы могут начаться, когда станут разваливаться застройщики и агентства недвижимости, — рассказал специалист.

По словам Летенкова, в коммерческом сегменте рынка недвижимости в текущий момент ситуация нормальная — объекты стабильно сдаются. Риелтор считает, что застройщикам остается пережить грядущую зиму и надеяться, что после нее ситуация стабилизируется.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев ранее рассказал, что в данный момент не стоит покупать жилье в новостройках и жилплощадь для сдачи в аренду. Он отметил, что ожидание завершения строительства и выплата ипотеки являются ключевыми факторами риска. По данным эксперта, покупать жилье, например, в Подмосковье, сейчас невыгодно, так как цены на продажу недвижимости в регионе снизились на 5–7% с весны этого года. По словам риелтора, рынок сейчас корректируется в сторону понижения, это значит, что покупатели могут торговаться с продавцами. Такая тенденция сохранится до следующей осени.