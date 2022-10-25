РЕН ТВ: в Москве задержали банду серийных насильников-мужеложцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали четверых мужчин и одну девушку, которые организовали банду, занимавшуюся шантажом, вымогательством и пытками, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, преступники заманивали жертв в квартиру, а после избивали и насиловали, снимая происходящее на камеру. Уточняется, что известно по меньшей мере о трех жертвах группировки.

Все три преступления, о которых узнало следствие, произошли этим летом, 8, 9 и 10 июня, в квартире на Снайперской улице. Бандиты работали по незамысловатой схеме: Юная Сажидахон (участница группировки) знакомилась с мужчинами, а после приглашала их в квартиру, где уже поджидали насильники. Затем они набрасывались на жертву, избивали ее, а после связывали и пытали электрошокером.

Под пытками несчастный соглашался перевести деньги на указанные ему счета, звонил родным и знакомым с просьбой перекинуть ему еще средств взаймы, выдавал пароли от приложений, в которых можно онлайн оформить заем, — сообщил собеседник телеканала.

У жертв отбирали все ценности: смартфоны, банковские карты, кошельки и даже наушники. По данным РЕН ТВ, поначалу злоумышленники довольствовались малой наживой.

Суммы вымогали не заоблачные, но аппетиты росли. Если 8 июня первому из известных потерпевших выдвинули требование о передаче 150 тысяч рублей, то на следующий день сумма выросла до 200 тысяч, а уже 10 июня — до 500 тысяч рублей, — отметил источник телеканала.

Следователи установили, что у всех преступлений была одна похожая деталь: после того как вымогатели получали сумму, а жертва была истощена, преступники насиловали мужчин и снимали процесс на видео. Злоумышленники угрожали выложить записи в интернет, если пострадавший напишет заявление в полицию.

Жертв выбирали среди представителей азиатских республик. Видимо, расчет был на то, что жертвы скорее постараются сделать все, чтобы никто никогда не узнал о произошедшем, чем пойдут в полицию, — резюмировал собеседник телеканала.

Всех пятерых преступников арестовали. Известно, что четверо из них — граждане Таджикистана в возрасте от 20 до 24 лет — находились на территории России нелегально. Их 18-летняя киргизская подельница также находилась в РФ незаконно.

Ранее стало известно, что неизвестный избил женщину на улице Голованова в Нижнем Новгороде. Инцидент попал на камеру домофона. На видеозаписи видно, как жертва зовет на помощь и бьет машины жильцов, чтобы привлечь внимание. Однако женщину так никто и не защитил. На видео также можно заметить, что нападавший продолжил избиение даже после того, как она упала на землю.