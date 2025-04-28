Раскрыта личность предполагаемого убийцы африканки в Москве SHOT: подозреваемым в убийстве африканки в Москве стал 37-летний мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Африканку в Москве мог убить неоднократно судимый Владимир Ш., мужчина регулярно выпивал с соседом по квартире, куда они накануне вызвали свою жертву поразвлечься, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, девушку зарезали примерно в четыре часа утра. Сейчас мужчину везут в отдел на допрос.

По данным канала, подозреваемый в убийстве родился в совхозе Софьинского Тамбовской области. Долгое время мужчина жил в Пензенской области, где зарегистрирован. В 18 лет его судили за кражу музыкального центра из квартиры женщины.

В материале сказано, что в последнее время предполагаемый убийца нигде официально не работал. Он снимал квартиру с другом. Как рассказали соседи, мужчины не шумели, при этом Владимира часто видели с бутылками алкоголя.

До этого тело африканки с ножевым ранением нашли возле ногтевой студии, расположенной в московском районе Южное Медведково. Как передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве, девушке нанесли удар ножом в область сердца.

Ранее в Кузбассе 17-летний внук убил и расчленил свою бабушку из-за того, что она не пустила его купаться с друзьями. Юноша выкинул голову и руки 74-летней родственницы в канал, а остальные части тела отнес на помойку. Подросток сам признался в преступлении.