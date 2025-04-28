Тело африканки с ножевым ранением обнаружили возле салона красоты СК: тело африканки с ножевым ранением нашли возле ногтевой студии в Москве

Тело африканки с ножевым ранением нашли возле ногтевой студии, расположенной в московском районе Южное Медведково, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве. Девушке нанесли удар ножом в область сердца. По данному факту инициирована доследственная проверка.

28 апреля 2025 года вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца, — сказано в сообщении ведомства.

По информации СК, следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия, осуществляются проверочные мероприятия, направленные на установление всех деталей произошедшего. По данным Telegram-канала Mash, правоохранители пока не смогли установить личность иностранки, так как у нее не было при себе паспорта.

До этого сообщалось, что в петербургском городе Колпино в квартире нашли тело 55-летнего мужчины и его 76-летней матери. Уточняется, что сын лежал в ванной комнате с изрезанным горлом. Также отмечается, что на теле женщины не было следов насилия.

Ранее в Мурино обнаружили гниющий труп неизвестного мужчины в квартире одного из домов на улице Графской. Тело находилось в заброшенном жилье на четвертом этаже.