Раритетная Ferrari 1967 года попала в аварию около «Москва-Сити»

Фото: Flickr/Dennis Gerike

Раритетная Ferrari 365 GT 2+2 1967 года попала в аварию напротив столичного делового центра «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Mash. Согласно опубликованному очевидцем фото, капот автомобиля получил вмятину, при этом фары итальянского спорткара продолжили гореть. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет Mash, ДТП произошло на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. По информации канала, водитель спорткара собирался сделать поворот, однако другой участник движения, вероятно, не заметил Ferrari, после чего произошло столкновение. Согласно данным с площадок по продаже раритетных авто, стоимость Ferrari 365 GT 2+2 составляет порядка 30 млн рублей.

В августе в центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini Aventador, дым был виден в разных районах города. Авто стоимостью более 15 млн рублей сгорело дотла, попытки его потушить успехом не увенчались. Возгорание произошло в двигателе.

В начале сентябре водитель автомобиля Ferrari не справился с управлением и врезался в клумбу в центре Москвы. В пресс-службе ГУВД МВД по столице сообщили, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, они устанавливали причины и обстоятельства произошедшего. По информации дептранса Москвы, движение в районе ДТП не было затруднено. В результате ДТП никто не пострадал.