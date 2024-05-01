Рабочий в Москве угодил в больницу после падения в шахту лифта В Москве рабочий упал в шахту лифта бизнес-центра на Краснопресненской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий упал в шахту лифта в здании бизнес-центра на Краснопресненской набережной в Москве, сообщил источник «360». По данным телеканала, происшествие произошло примерно в 11:00.

Высота падения составила около полутора метров. Сотрудники охраны помогли пострадавшему выбраться до приезда скорой помощи и спасателей. Медики осмотрели пострадавшего и доставили его в Боткинскую больницу. Информации о состоянии рабочего пока нет.

В Кронштадте ранее электромонтажник получил ожоги 70% тела в ходе установки нового трансформатора. Пострадавшего госпитализировали. Выяснилось, что 35-летний мужчина является жителем Луганской области. Электромонтажника забрали от дома № 2 на Цитадельской дороге в Кронштадте. Состояние рабочего оценили как крайне тяжелое.

Мужчина использовал болгарку для демонтажа старых труб. На месте работы оказалось горючее вещество, которое воспламенилось. Форма электромонтажника загорелась. Ее удалось потушить, но в больницу рабочий попал с ожогами второй и третьей степени на большей части тела. По факту инцидента ведется проверка.