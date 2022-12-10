Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа в Москве на улице Говорова, сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры. Девочка доставлена в больницу. По основной версии ведомства, произошел несчастный случай.

По предварительной информации, на момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 г.р. Со слов женщины, дети смотрели телевизор на кухне, когда она зашла туда, то увидела приставленный к открытому окну стул, — указано в сообщении.

Кунцевская межрайонная прокуратура координирует действия правоохранительных органов.

Ранее в подмосковных Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо.