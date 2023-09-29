Шесть пешеходов пострадали при наезде легковушки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек пострадали в результате ДТП на улице Большая Никитская в Москве вечером 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Водитель Mercedes сбил пешеходов, выехав на тротуар в районе дома 29к2.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. У всех травмы разной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят расследование происшествия для установления всех обстоятельств аварии.

Как уточнил Telegram-канал «360tv», пострадали четверо взрослых и двое детей 7 и 11 лет. Пятерых доставили в больницу, один от госпитализации отказался.

27 сентября в Краснодаре автомобиль скорой помощи, двигаясь с включенными маячками и звуковым сигналом, попал в ДТП с двумя другими автомобилями, одним из которых был самосвал. Пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.

До этого в Хакасии машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница. Ее легковушку отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска. В результате ДТП погиб один человек, девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.