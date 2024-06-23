Пьяный москвич свалился на железнодорожные пути В Москве пьяный мужчина упал под платформу на железнодорожной станции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал под платформу железнодорожной станции на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Местным спасателям и сотрудникам министерства пришлось вытаскивать 52-летнего москвича и нести его до машины скорой помощи.

Предварительно, подвыпивший 52-летний житель упал под платформу. Специалисты МЧС России и местные спасатели вытащили мужчину, положили на носилки и транспортировали до кареты скорой помощи, — говорится в сообщении.

Представители ведомства призвали граждан ради собственной безопасности не стоять у края платформы и не перелезать под вагонами, а также не ходить по путям, не забираться на крыши поездов и не оставлять детей одних. Кроме того, находясь на железнодорожной станции, не рекомендуется находиться в наушниках.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили о сбое на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за упавшего на пути дерева. Интервал движения поездов был временно увеличен.

До этого в Санкт-Петербурге проходчик погиб во время работ по строительству метро в Кировской районе города. Причиной трагедии стал сход с рельс установленных на электровозе вагонеток. Было возбуждено уголовное дело.