Путин: ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле

Фото Alexander Rekun /Global Look Press

Ополченцы Донбасса и российские военные бок о бок сражаются на своей земле, заявил в ходе торжественной речи на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин. Он также отметил, что на этой земле «разили врага» их предки. Российский лидер напомнил о подвигах Мономаха, Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, а также героев ВОВ.

Сегодня ополченцы Донбасса, вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны — Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко, — напомнил глава государства.

Он также отметил, что российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе», обеспечивая тем самым безопасность России в том числе. Путин заявил, что гибель каждого российского солдата и офицера является невосполнимой утратой для всего народа.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии». Он назвал решение о начала военной операции на Украине «своевременным и единственно правильным».

Парад на Красной площади в Москве начался в 10:00. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Путин прибыл на место за несколько минут до начала мероприятия.