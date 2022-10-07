Проводы мобилизованного в Москве закончились поножовщиной с тремя ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проводы мобилизованного в одной из квартир на станции метро «Чертановская» в Москве закончились поножовщиной, в результате которой пострадали три человека, включая самого призывника, сообщает «Осторожно, новости». По информации Telegram-канала, 43-летний Сергей получил повестку, после чего знакомые решили устроить вечеринку, которая пошла не по плану.

Уточняется, что поначалу вечер складывался удачно, однако внезапно случился скандал, один из присутствовавших взял на кухне нож и ранил троих человек, в том числе призывника. Из-за шума соседи вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира на месте, а трое раненых отправились в больницу.

Ранее стало известно, что в Воронежской области 15-летнего девятиклассника госпитализировали с ножом в голове после драки со сверстником. По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел в одной из общеобразовательных школ Богучарского района. В ходе словесной перепалки один из учеников вонзил раскладной нож в голову другого учащегося. По факту происшествия проводится проверка.