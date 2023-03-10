Прокуратура вмешалась в дело об избиении школьника на востоке Москвы Прокуратура взяла под контроль проверку после избиения школьника на востоке Москвы

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Прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты проверки по факту драки в школе «Новокосино» на востоке столицы. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Материалы процессуальной проверки также переданы в территориальный орган СКР.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в образовательном учреждении на востоке Москвы, — говорится в сообщении.

Двое десятиклассников подрались 10 марта. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Директор школы Виктор Дьячков рассказал NEWS.ru, что конфликт возник после переписки в чате. Школьники встретились на перемене для выяснения отношений, однако перепалка переросла в драку. С остальными учащимися были проведены профилактические мероприятия, школа проводит служебное расследование.