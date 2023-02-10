Призера ЧМ по греко-римской борьбе подстрелили у столичного KFC MK.RU: призера ЧМ по греко-римской борьбе Каирова подстрелили у столичного KFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщает, что у московского ресторана быстрого питания KFC подстрелили призера ЧМ по греко-римской борьбе Азамата Каирова. По данным канала, спортсмен получил ранение в грудь из травматического пистолета, стрелявшего ищет полиция.

Согласно информации канала, в районе трех часов ночи вблизи KFC на Волгоградском проспекте компания 24-летнего Каирова повздорила с другой компанией, в результате конфликта было применено травматическое оружие, спортсмена с пулевым ранением груди доставили в больницу, сейчас ему делают операцию.

Ранее на северо-востоке Москвы, у одного из домов по улице Константинова, местный житель открыл огонь из травматического пистолета по детям. Несколько мальчиков ожидали своего сверстника у подъезда. Мужчине не понравилось шумное поведение подростков, из-за чего тот начал стрельбу. В результате один из ребят был ранен в ногу.

В декабре прошлого года при перестрелке у киоска с фейерверками в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге пострадал 19-летний мужчина. Его госпитализировали с пулевым ранением. Предположительно, нападавший стрелял из травматического оружия. По предварительным данным, участниками потасовки стали около 10 человек, двоих задержали. Следователи изъяли у них боеприпасы и кастеты.