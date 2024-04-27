«Пришел за вашими мозгами»: прошло 15 лет со дня бойни майора Евсюкова

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС

Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков (в центре), обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, перед началом заседания в Мосгорсуде, 2009 год

27 апреля исполнилось 15 лет с даты бойни, которую майор Денис Евсюков устроил в московском районе Зябликово. Были убиты водитель такси и кассир супермаркета в ТЦ «Остров», еще семь человек ранены. О массшутинге 2009 года читайте в материале NEWS.ru.

Карьерный кризис

Как пишет журналист Lenta.ru Игорь Надеждин, который получил доступ к материалам дела, до преступления Евсюков переживал карьерный кризис. Майор заслужил почтение на службе как специалист по поимке преступников. Но карьерная лестница привела его в область обеспечения общественного порядка. 8 ноября 2008 года его назначили начальником ОВД по району Царицыно.

Новое направление никак не поддавалось Евсюкову. Привыкший к похвале со стороны начальства на предыдущих должностях, здесь он стал постоянно подвергаться критике.

Работа превратилась в сплошной стресс. В ночь перед убийством майор отметил 32-й день рождения. Во время застолья в кафе он был весел и дружелюбен, позже вернулся с супругой домой, но после полуночи обулся и ушел убивать.

Жертвы майора

Первой жертвой милиционера стал таксист. Выстрелом он нанес шоферу смертельное ранение. Пуля разбила переднее стекло со стороны водителя. Мужчина выбежал из салона и скончался на газоне у яблоневого сада в Борисовском проезде.

После майор попытался убить мотоциклиста, встретившегося на пути. Затем он отправился в торговый центр «Остров». Там он попытался застрелить влюбленную пару, которая целовалась возле магазина, пока продавец ушла на перерыв. Затем тремя пулями он убил кассиршу Эльмиру Турдуеву, которая приехала на заработки в Москву ради своего сына.

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС На месте происшествия у супермаркета «Остров», где начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков устроил стрельбу, убив и ранив несколько человек

Услышавшие стрельбу сотрудники и посетители супермаркета попытались спрятаться в подсобных помещениях. Одной из сотрудниц Евсюков приставлял пистолет к голове.

«Менеджер магазина Фарзалиева вышла к мужчине: он приставил пистолет к ее голове и сказал, чтобы она шла к стенке. Фарзалиева сказала, чтобы он не стрелял, так как у нее маленькие дети. Она предлагала ему деньги из кассы, но он на это сказал, что деньги ему не нужны. „Я пришел за вашими мозгами“, — сказал он. Причем говорил он тихо, спокойным голосом. Это и было страшно», — рассказывала кассир Гузлина Марасулова.

Разговаривал с цветами

Евсюков был женат на солистке группы «Стрелки» Каринэ. На следствии она рассказывала, что после празднования дня рождения муж вел себя странно. В машине по дороге домой он зачем-то резко открыл на ходу дверь. До выхода из квартиры Евсюков много времени провел в туалете.

Как передает слова Каринэ портал «Право.RU», Евсюков был заторможенным. Майора отозвал какой-то человек, и он с ним вышел на улицу минут на 10, а когда вернулся, пошел в туалет и упал. К этому моменту в кафе приехал Эдуард Семенов, он-то и поднял мужчину. Тот был бледный, серо-зеленого цвета, говорил что-то нечленораздельное.

Поведение майора было неадекватным, но Каринэ уверена, что наркотики мужчина не принимал. Дома он начал разговаривать с цветами, позже надел старую милицейскую куртку и молча ушел из дома.

Каринэ Евсюкова рассказывала, что муж никогда не отличался агрессией. Даже после получения должности он не срывался на нее из-за стресса, но по возвращении домой иногда даже не ужинал, а только ложился на кровать и лежал. Певица называла супруга добрым и сочувствующим и уверяла, что не могла бы прожить 10 лет с тем, кто способен на массовое убийство.

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, во время заседания в Мосгорсуде

Рассчитывал на 25 лет

Евсюков был уверен, что ему дадут 25 лет, которые он «отстоит на одной ноге». Так он оценил свои перспективы в разговоре с генералом-полковником Владимиром Прониным, начальником столичного ГУВД. Но майору дали пожизненное.

С 12 июля 2010 года Денис Евсюков отбывает наказание в колонии «Полярная сова» Ямало-Ненецкого АО, расположенной за Северным полярным кругом.

В 2021 году ЕСПЧ присудил Евсюкову и его родителям €6000 компенсации за то, что его содержат в колонии слишком далеко от места, где живут его родители. ЕСПЧ признал, что расстояние от Москвы до колонии, составляющее 3,360 км, нарушает Конвенцию «по соображениям семейной жизни».

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