При пожаре в столичном хостеле не сработала сигнализация

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Врио начальника московского главка МЧС Андрей Румянцев заявил, что при пожаре в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве не сработала сигнализация. По его словам, причину этого выявят в ходе следственных мероприятий, сообщает РИА Новости.

На объекте установлен «Стрелец-Мониторинг». Сработка не прошла. В рамках следственных мероприятий данная причина будет установлена, — подчеркнул Румянцев.

Пожар произошёл в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома. Погибли восемь человек. По данным столичного МЧС, ещё три человека пострадали, в московском СУ СК рассказали о госпитализации четырёх человек.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неисправное электрооборудование. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что Андрей Румянцев заявил: основной причиной гибели постояльцев сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела стали решётки на окнах. Они установлены на всех окнах на торце здания по улице Алма-Атинской. Обгоревшее помещение хостела обследуют пожарные.