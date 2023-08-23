Предпринимателя арестовали из-за смертельной экскурсии в коллекторе Москвы Суд в Москве арестовал главу IT-компании Кима по делу об экскурсии в коллекторе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы арестовал руководителя компании «Спутник» Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии в подземном коллекторе реки Неглинки, сообщает ТАСС. По информации издания, Ким арестован на два месяца.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщила судья.

20 августа группа туристов в дождь отправилась на экскурсию по столичным подземным коллекторам. В результате все восемь экскурсантов, в том числе трое подростков, погибли.

Ранее Киму были предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем смерть. Также был задержан еще один организатор смертельной экскурсии Никита Дубас. Предприниматели вину не признали. Генеральный директор фирмы «Авангард» Александр Лазовский, который может быть причастен к организации экскурсии, сразу после трагедии уехал в ОАЭ.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предположил, что трагедия в московском коллекторе произошла из-за жадности организаторов нелегального подземного путешествия. По его мнению, в турфирме знали о надвигающихся на город ливнях и могли отменить экскурсию.