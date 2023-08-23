Юрист рассказал, как можно было спасти экскурсантов в московском коллекторе Юрист Соловьев: отмена экскурсии в московском коллекторе могла бы спасти жизни

Фото: Агентство «Москва»

Трагедия в московском коллекторе, где 20 августа погибла группа экскурсантов, произошла из-за жадности организаторов нелегального подземного путешествия, заявил в беседе с «Радио 1» заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, в турфирме знали о надвигающихся на город ливнях и могли отменить экскурсию.

Издание напоминает, что 20 августа группа туристов в дождь отправилась на экскурсию по столичным подземным коллекторам. В результате все восемь экскурсантов, в том числе трое подростков, погибли.

Эта жажда наживы, когда по девять тысяч рублей собирали с каждого экскурсанта... <...> С самого утра предупреждали о том, что в Москве ливни. В коллекторах из-за этого повышается уровень воды. Я понимаю, что многие могли не знать, что такое коллекторная волна, которая все смывает. Но можно было предвидеть, к чему приведет экскурсия в такую погоду. Можно было отменить все и спасти людей. Но жажда денег оказалась на первом месте, — прокомментировал произошедшее юрист.

По его словам, проводить в коллекторах экскурсии без разрешения и регистрации маршрута, не предупредив МЧС, является преступлением. Соловьев призвал власти навести порядок в сфере экстремального туризма.

Как обычно, сейчас в стране начнутся проверки туристических фирм. Все, кто водит людей по серым маршрутам, на время затаятся. Но только на время. Здесь важно, чтобы порядок был наведен раз и навсегда. Должна вестись системная работа. Ценность человеческой жизни нужно возвести в приоритет, — подчеркнул юрист.

Ранее были задержаны организаторы смертельной экскурсии Никита Дубас и Александр Ким, им предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. При этом подозреваемые не признали свою вину. Генеральный директор фирмы «Авангард» Александр Лазовский, который может быть причастен к организации экскурсии, сразу после трагедии уехал в ОАЭ.