Задержанным организаторам экскурсии по коллекторам предъявили обвинения

Задержанным организаторам смертельной экскурсии по московским коллекторам Никите Дубасу и Александру Киму предъявили обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает в Telegram столичная прокуратура. При этом подозреваемые не признали свою вину.

31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким задержаны, <...> им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УПК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении задержанных под стражу.

Трагедия в коллекторе Неглинки произошла в минувшее воскресенье, 20 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во время самоорганизованного спуска в водосток погибли люди. Позднее стало известно, что все восемь участников экскурсии были обнаружены погибшими. По предварительным данным, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье.

Позднее сообщалось, что организатор экскурсии по коллекторам был задержан. Речь идет о Никите Дубасе, которого ранее привезли из Санкт-Петербурга в Москву на допрос. Помимо него полиция задержала генерального директора фирмы «Спутник» Александра Кима. Его компания продавала билеты на экскурсию по подземным коллекторам Неглинки.