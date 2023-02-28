Пожилой москвич напал на полицейского с ружьем после попытки зарезать жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы 85-летний пенсионер совершил нападение с ружьем на прибывшего на вызов полицейского, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что мужчина попытался зарезать жену ножом, а когда на место прибыл участковый, пожилой житель столицы направил ружье на сотрудника. После неудачного нападения злоумышленник забаррикадировался в квартире, а полицейские ведут с ним переговоры.

Пожилой мужчина попытался зарезать жену ножом, а затем направил ружье на сотрудника правоохранительных органов. В настоящий момент он заперся в квартире, полицейские ведут с ним переговоры, — сказано в публикации.

О степени тяжести ранения женщины, а также о причинах произошедшего не сообщается. Позже стало известно, что представители правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль и ждут приезда бригады медиков.

Ранее в Башкирии 22-летний житель Уфы из ревности зарезал свою бывшую девушку и ее молодого человека. После этого он устроил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, в котором погиб еще один человек. Сам подозреваемый получил в результате аварии травмы и попал в больницу. Двойное убийство было совершено в селе Киргиз-Мияки.