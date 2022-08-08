Пожар на складе Ozon в Подмосковье потушили спустя пять дней

Пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья удалось ликвидировать спустя пять суток, следует из отчета управления МЧС по Московской области. В ведомстве отметили, что на борьбу с огнем было привлечено 45 единиц техники и 133 человека.

8 августа 2022 года в 18:00 ликвидация последствий пожара, — говорится в сообщении.

Пожар на складе Ozon в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь 55 тысяч квадратных метров, частичное обрушилась кровля и стены здания. В миссии по ликвидации огня была задействованы вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.

Адвокат Лев Тропин в разговоре с NEWS.ru заявил, что вероятным виновникам пожара на складе Ozon в Подмосковье может грозить до пяти или до семи лет лишения свободы и материальная ответственность в зависимости от причины возгорания. Юрист объяснил, что пять лет тюрьмы светит тем, кого признают виновными в умышленном поджоге — их действия будут подпадать под ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).