Три района Москвы остались без отопления в 25-градусный мороз Пожар на подстанции оставил без отопления дома на северо-востоке Москвы

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Пожар на подстанции в Высоковольтном проезде в Москве привел к отключению электричества и отопления на северо-востоке города, сообщает «360» со ссылкой на свой источник. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Источник «360» сообщил, что внутри электроподстанции могут находиться еще пять-шесть трансформаторов с общим запасом масла до 46 тонн. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. По данным телеканала, от электроснабжения отключили 20 многоквартирных домов.

О пожаре на электроподстанции «Чагино» сообщалось ранее. Информация о возгорании поступила в экстренные службы примерно в 05:45. В 07:15 пожарные ликвидировали огонь и запустили систему охлаждения трансформатора. Это уже второй случай возгорания на подстанции «Чагино» за последние два месяца.

В ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 21 единица техники. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Ранее утверждалось, что произошедшее никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения в столице.

До этого стало известно, что нарушения в работе котельной, обслуживающей три многоквартирных дома в Сыктывкаре, привели к понижению температуры в квартирах до 10 градусов. Власти не могут решить проблему уже два года.