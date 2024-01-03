В одной из квартир Сыктывкара температура опустилась до 10 градусов Жительница Коми пожаловалась на холод в квартире из-за неисправной котельной

Фото: Michael Schellinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Нарушения в работе котельной, обслуживающей три многоквартирных дома в Сыктывкаре, привели к понижению температуры в квартирах. О проблеме на своей странице во «ВКонтакте» сообщила местная жительница. По ее словам, власти не могут решить проблему уже два года, тем временем в ее квартире температура опустилась до 10 градусов.

Как рассказала жительница Коми, котельная обслуживает дома 17, 17/1, 17/2 по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре. По ее словам, второй год подряд при понижении температуры воздуха ниже минус 15 градусов отопление в домах прекращается.

Я нахожусь в маминой квартире в Сыктывкаре. С 30 декабря в нашем доме частично нет отопления. <...> В данный момент зафиксировали температуру всего 12 градусов тепла. Мы замерзаем! — написала она.

Позднее местная жительница опубликовала дополнение, в котором уточнила, что ночью температура воздуха в квартире опустилась до 10 градусов. При этом за окном установились морозы до 36 градусов ниже нуля.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что в столице из-за сильных морозов подняли до максимума температуру в системе центрального отопления. Как он пояснил, минимум до конца дня 7 января в столичном регионе будет аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха в городе сохраняется на уровне 7–12 градусов ниже климатической нормы