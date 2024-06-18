Появилось видео с ушедшими под воду улицами после ливня в Москве Улицы Москвы скрылись под водой после нового тропического ливня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Улицы в центре Москвы превратились в реки после нового тропического ливня, сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало видео с бурными потоками на пешеходной зоне.

На кадрах видно, что брусчатка полностью скрылась под водой. Стремительное не дает людям передвигаться по улице, но его силы не достаточно, чтобы смыть установленные на пешеходной зоне конструкции.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что практически вся неделя в Москве будет ненастной, ожидаются дожди и грозы. По ее словам, наиболее сильные осадки выпадут в понедельник, 17 июня. При этом в столице будет довольно тепло, столбики термометров будут колебаться в диапазоне 22–27 градусов тепла, добавила метеоролог.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев считает, что глобальное изменение климата привело к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России. Ученый подчеркнул, что в ближайшие десятилетия такая тенденция сохранится, причем в число погодных аномалий войдут не только сильные дожди, но и ветра, тепловые волны и продолжительные периоды жаркой погоды.