Появилось видео с ушедшим под воду автобусом на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус ушел под воду на севере Москвы из-за продолжительного ливня. Кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице.

На кадрах видно, как городской автобус вместе с пассажирами наполовину погрузился в воду. Один из легковых автомобилей ушел под воду почти целиком, на видео видно лишь его крышу. В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице по причине подтопления проезжей части было перекрыто. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Москву 13 июня снова накрыл сильный дождь. В Крылатском в водную ловушку попали машины и автобусы, а также посетители велотрека. Там вода отрезала выход.

Накануне Москву и Московскую область также накрывал сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города шел град. Жители столицы публиковали в Сети кадры непогоды. На улицах города была практически нулевая видимость, сильный ветер разносил потоки воды по дорогам. Согласно данным Telegram-канала Mash, три человека пострадали при шторме.